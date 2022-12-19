【世界杯】姆巴佩两分钟两球 法国绝境下逼平阿根廷加时再战

（早报讯）法国在落后两球下上演大反扑，姆巴佩（Mbappe）两分钟进两球，在卡塔尔世界杯正赛以2比2逼平阿根廷。两队进入加时赛。

比赛在卢塞尔体育场进行，在现场大部分都是阿根廷球迷的支持下，阿根廷本场进攻凌厉，压迫感也十足。

时隔三场后回归首发的阿根廷边锋迪马利亚（Di Maria）在左路表现活跃，他在第21分钟左右被法国边锋登贝莱（Dembele）在禁区推倒，制造罚球。队长梅西冷静罚入，阿根廷先声夺人。

阿根廷在第36分钟扩大领先优势，梅西策动快速反击，迪马利亚接到麦卡利斯特（Mac Allister）横传，无人盯防下推射破网。

眼看形势不对，法国主帅德尚（Deschamps）在第40分钟就果断换人，把两名年轻前锋科洛·穆阿尼和图拉姆（Thuram）换上场，换下吉鲁（Giroud）和登贝莱。

正是这两人在下半场联手姆巴佩，让危在旦夕的法国在两分钟内连扳两球。第80分钟，阿根廷后卫奥塔门迪（Otamendi）在禁区对科洛·穆阿尼（Kolo Muani）犯规，姆巴佩（Mbappe）的罚球被阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emilliano Martinez）稍微碰到后仍然入网。

一分钟后，姆巴佩接到另一名替补图拉姆（Thuram）的挑传，凌空低射扳平比分。这两脚射门是法国仅前两脚射正。

两队随后积极对攻，但没有进球，要通过加时，甚至是点球分胜负。