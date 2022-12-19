【世界杯】梅西夺金球奖 阿根廷揽三奖项满载而归

（早报讯）卡塔尔世界杯尘埃落定，阿根廷不但通过点球大战拿下上届冠军法国，也在个人荣誉满载而归，拿下三个奖项。阿根廷球星梅西（Messi）除了夺下梦寐以求的大力神杯，也继2014年巴西世界杯后再夺象征赛会最佳球员的金球奖。

过去六届的世界杯金球奖都不是由冠军队球员拿下，梅西也在阿根廷2014年决赛输给德国后拿过这个奖项，也让这个奖项有“安慰奖”一说。但这次梅西是在夺冠的情况下得奖，让他再也没有遗憾。

美中不足的是，梅西本届攻入七球，比在决赛上演帽子戏法的法国前锋姆巴佩（Mbappe）少一球，无法拿下金靴奖。但姆巴佩拿了金靴奖，丢了世界冠军，领奖时开心不起来。

姆巴佩拿下金靴奖，但高兴不起来。（路透社）

象征最佳门将的“金手套奖”和最佳年轻球员奖也都被阿根廷收入囊中。阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emilliano Martinez）拿下金手套奖。他在决赛加时赛尾声扑出法国前锋科洛·穆阿尼（Kolo Muani）的单刀射门，才能把比赛拖入点球战，并扑出一球。他也在复赛对荷兰的点球战扑出两球。

马丁内斯获颁金手套奖。（路透社）

最佳年轻球员奖由阿根廷21岁中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandes）拿下。他是阿根廷本届中场创造力的来源之一，在小组赛第三场被重用起就场场首发，贡献了一个进球和一个助攻。