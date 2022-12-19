联合国生物多样性峰会接近达成一更具雄心新协议

（早报讯）联合国生物多样性峰会在闭幕前夕，接近达成一项新的全球协议，目标是至2030年，对地球上30%的陆地和海洋生物实施保护，并为保护世界野生地区和物种提供直接融资。

路透社报道，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议12月7日至19日在加拿大蒙特利尔举行。COP15轮值主席国中国星期天（12月18日）上午发布了一份提案文本，与会各国部长对草案表示欢迎，但也有一些持保留意见。

政策制定者希望达成一项雄心勃勃的保护自然协议，像2015年联合国气候变化大会达成的《巴黎协议》，协助动员各国致力于限制导致全球变暖的碳排放。

根据过去两周谈判制定的COP15草案，与会代表为保护生物多样性设定每年2000亿美元（约2717亿新元）的重要融资目标，而要求富裕国家承担的资金不及一些发展中国家的要求。

草案目标是，到2030年，为30%的陆地和海洋生物实施保护，这个具有里程碑意义的目标的非正式名称为“30达30”（30-by-30）；草案也建议让30%的退化土地复原。

哥伦比亚环境部长穆罕默德说：“可能还需要进行另一轮磋商，以确保我们的资源和目标保持一致。”她说：“但我充满信心，因为主要目标已经敲定，而且总体上没有人反对这些目标，我们已向前迈出了非常重要的一步。”

一欧洲谈判代表告诉路透社，“我们感到惊讶，（文本）实际上涵盖了我们想要争取的大部分内容。”在修复生物多样性方面，他说，协议草案提出了一个更高的目标，即30%，而不是20%，“这非常好，雄心勃勃是必要的”。

欧盟专员辛克维修斯确认谈判人员“即将敲定协议”，但他认为所设定的目标不尽理想，他也对发达国家增加资金表示担忧。

根据COP15草案，保护自然资金可来自任何国家的自愿捐赠，发达国家希望中国等经济大国也提供资金。