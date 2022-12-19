全体执政党议员18日开国会前会议 安华19日能否通过信任动议备受关注

（早报讯）马来西亚国会下议院将在星期一（12月19日）召开第15届全国大选后的首场会议。首相安华能否在信任动议中过关就看今天。

星洲网报道，安华此前说，团结政府成员党领袖已经承诺，支持首相信任动议，因此他有信心可以获得三分之二国会议员的支持。

不过国会动议只须过半议员支持就能通过，而安华得到多少议员的支持，还是得看星期一信任动议的表决结果。

团结政府的国会议员星期天（18日）出席了国会前会议，聆听了安华的讲话。

副首相法迪拉星期天在脸书上发文称，这场会议是在首相官邸召开。根据他分享的多张照片，可见到希望联盟、国民阵线、砂拉越政党联盟、沙巴人民联盟、沙巴民兴党的国会议员，和乐融融交流的照片。

民主行动党古晋区候任国会议员俞利文星期天也从砂拉越飞抵布城，出席这场国会前会议。

俞利文说，星期一的国会会议将是“忙碌的一天”，因为信任动议，所有人的目光都会聚焦在这一天的国会会议。

马来西亚国会下议院星期一和星期二召开第15届国会第一期第一次会议。根据马国国会发布的议程，星期一的第一项议程是遴选下议院议长，并在议长完成宣誓后，再遴选副议长。

星期一另一项备受关注的议程，是副首相阿末扎希或法迪拉将向国会提呈对安华担任首相的信任动议，以示“国会下议院坚定并全力支持打扪区国会议员（安华）作为第10任首相的任命和领导”。