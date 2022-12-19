韩国成功研制首款空对地导弹“天剑”系统

（早报讯）韩国成功研发第一款国产空对地导弹“天剑”。

韩联社报道，韩国防卫事业厅星期一（12月19日）宣布，搭载于小型武装直升机（LAH）的“天剑”于上星期一（12日）取得符合战用的评定。

“天剑”项目由韩国国防科学研究所（ADD）负责，与其发射平台小型武装直升机同步研制开发，研制时间从2015年11月到今年12月，历时七年零两个月，英文名称TAIPERS，是取自“坦克狙击手”（Tank Snipers）的英文缩写。

防卫事业厅近期已决定批量生产小型武装直升机，随着“天剑”的研制成功，此前全量依靠进口的空地导弹将正式启动国产化进程。

“天剑”搭载同时利用可视光线和红外线影像的“双重模式探测器”，进一步提升探测性能，还可通过有线数据链实现视距外发射。直升机具备“射后不理”（fire-and-forget）和射后重新指定（fire-and-update）功能，提高诱导能力。

防卫事业厅说，“天剑”的贯穿力超过主要作战性能要求（ROC）研发目标，与美军“地狱火”反坦导弹系统类似，而且诱导力更强。

“天剑”还是同类武器体系中首次配置人工智能（AI）算法，可在紧急状况下自动捕捉固定目标，有效提高命中率和运营者的生存率，缩短运用时间。

据悉，“天剑”今年将推出多种衍生模型。除了小型武装直升机外，它还将搭载在正在研发中的韩产登陆攻击型直升机，把它改造成地对地导弹后，安装在坦克、装甲车、战术车辆等地面平台的方案也在研讨中。延长射程、多弹头、无线数据链、AI高度化等方案也值得考虑。

防卫事业厅期待“天剑”在韩国产小型武装直升机市场乃至海外市场上具备竞争力。