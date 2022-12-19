云顶土崩后续：当局下令乌雪县所有村长提高警惕

（早报讯）马来西亚云顶半山的露营地点发生土崩惨剧后，附近甘榜领袖开始担心各自村子的安全。政府已经提醒雪兰莪州乌鲁雪兰莪县所有甘榜的村长保持警惕，以便灾害发生时迅速获得通知并提醒村民立即撤离。

据《星报》报道，较靠近土崩地点附近的有六个甘榜，包括甘榜乌鲁惹宁、甘榜关丹、甘榜斯里花园、甘榜双溪马欣、甘榜圣淘沙和甘榜云顶马立。

甘榜乌鲁惹宁村长纳查里说，政府已经指示乌鲁雪兰莪县所有村长必须保持警惕，以便村民迅速获得警报。他说，甘榜乌鲁惹宁距离土崩地点约20公里，但从山顶往下流的地下水可以流到很远的地方，因此甘榜乌鲁惹宁村民也必须提高警惕。

甘榜乌鲁惹宁位于古都山森林保护区附近河边，村委会已经提醒住在河边的村民注意洪水。

距离山崩地点最近的甘榜是甘榜云顶马立，那里距离土崩地点约10公里。村长拉西指出，土崩发生后，乌鲁达慕和乌鲁惹宁地区的许多露营地点都遵照乌鲁雪兰莪县议会的指示而关闭。

他说，这场土崩悲剧引起村民高度关注，尤其是下大雨时。“我们的村委会已设立紧急电话号码以防万一。”他透露，村民也担心水灾问题，也不满山顶的发展影响村民的生活。“我们的河水变得浑浊，村民无法在河里洗澡，我们曾经提出反对和抗议，但高官们都听不到我们的声音。”

甘榜双溪马欣距离土崩地点约15公里。村委会秘书沙里曼说，村民希望政府更严格管制当地山顶的开发。“当局必须进行更严格的环境影响评估，包括考量相关项目对周遭生态的影响。”

他认为，土崩应该成为政府的一记当头棒喝。“以前村民无法发声，现在我们希望事情能改善。”