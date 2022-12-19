马国首批印度进口鸡蛋开始贩售

（早报讯）马来西亚新政府为了缓解鸡蛋短缺而宣布开放从其他国家鸡蛋进口，如今首批进口鸡蛋已经开始贩售，每颗售价0.5令吉（约0.15新元）。这样的售价虽然比政府管制的A级、B级和C级蛋价都高，但比其他不受价格管制的鸡蛋售价低，因此预料仍具有一定竞争力。

马国迈丁霸级市场（Mydin）创办人与集团董事经理阿米尔告诉《星洲日报》，首批鸡蛋是从印度进口，如今已在雪兰莪州梳邦的USJ迈丁出售。每托鸡蛋30颗，14.9令吉，平均每颗约0.5令吉。

他指出，这些进口鸡蛋每颗重量少过55克，比马国政府管制售价的C级鸡蛋还轻，C级鸡蛋的重量是每颗55克至59克。但由于这些进口鸡蛋而并非统制品，因此也没有等级之分。

他说，如他之前所言，进口鸡蛋价格将高于马国生产的鸡蛋，但政府进口鸡蛋是为了解决鸡蛋短缺问题。他透露，许多民众由于鸡蛋短缺而改买每颗0.65令吉的欧美佳（Omega）蛋，如今这些进口鸡蛋则比欧美佳蛋更便宜。他说，餐馆与低收入群体将是这些进口鸡蛋的主要顾客群。

阿米尔说，目前贩售的进口鸡蛋是空运来马国，主要是为了测试鸡蛋的品质、贩售程序与民众接受度。一旦市场反应理想，接下来将大量透过海运以节省成本。

他透露，进口鸡蛋的赏味期限是一个月。海运航程约需七天至10天，抵达马国后还必须进行检疫等程序，因此推出市场后的赏味期限剩下两周至三周，这足够让一个家庭消耗一托鸡蛋。他说，民众购买这些鸡蛋后若放入冰箱，则可以保存两三个月。

农业及食品安全部12月16日批准马国业者从印度空运鸡蛋到马国，以进行检疫和通关程序等测试。一旦马国的鸡蛋供应回稳，政府将随时检讨进口鸡蛋措施。