周一美市盘前小幅走高 重点谈软件制造商Adobe业绩

星期一（12月19日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期一（12月19日）小幅走高。美国股市在连续两周下跌后试图收复失地。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升12.20点或0.32％，报3864.60点；纳斯达克100指数期货起44.10点或0.39％，报11287.80点；道琼斯指数期货则起87.50点，报33008.00点。

●美国股市上星期五连续第三个交易日下跌，并连续第二个星期以较低水平收市。市场投资者现在已经越来越担心联储局遏制通胀的行动，会把经济逼入衰退。

●标准与普尔500指数上星期五下跌43.39点，闭市报3852.36点。重量级的道琼斯指数则跌281.76点，闭市报32920.46点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.89％或101.50点，以11243.72点收市。

●美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量达172亿8000万股，比前一天的121亿5000万股成交量还要多。

盘前交易重点：

●特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克就他是否应该辞去推特（Twitter）首席执行官一职，在星期天（18日）发起‘民意调查’。马斯克还说他会遵守民意调查结果。这也带动特斯拉股价在今晚盘前交易中上涨7.56美元，截稿时报157.79美元。

●彭博社报道，阿里巴巴联合创始人蔡崇信计划通过摩根士丹利脱售300万张阿里巴巴的美国存托凭证（ADR），占蔡崇信所持有阿里巴巴股权的8％左右。阿里巴巴股价在今晚盘前上升2.79美元，截稿时报89.58美元。

●摩根大通（J.P. Morgan）上星期把Meta Platforms的股票评级从“持守”上调至“买进”。但Meta Platforms股价今晚盘前仍退低0.23美元，截稿时报119.20美元。

●星期一下文我们来看看软件设计与制造商Adobe的最新业绩。今晚盘前该股起1.66美元，截稿时报340.20美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Carvana Co、Opendoor Technologies Inc和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

Adobe

（纳斯达克证券交易所代码：ADBE）

软件设计与制造商Adobe在上个星期宣布的第四财季盈利超标，而且对接下来业绩预测也超出市场分析师的普遍预测，带动Adobe股价上个星期在标准与普尔500指数下跌超过2%的大环境下，逆流而上全周收高。

根据截至于12月2日的业绩报告，Adobe调整后的每股盈利3.60美元，营业额45亿3000万美元。根据Refinitiv之前从分析师搜集到的预测则是每股盈利3.50美元，营业额预测则同样是45亿3000万美元。

这个季度的总营业额同比增长10%，但比上一季的13%营业额增长率稍微逊色。Adobe的净利11亿8000万美元，比去年同期的12亿3000万美元低。

首席执行官纳拉延（Shantanu Narayen）在线上会议中说：“我们把整个焦点放在盈利上，实现了创纪录的运营现金流。但我们仍持谨慎态度，因为公司不可能完全免受经济恶化的影响。”

Adobe高管也在会上对公司新财季业绩作出预测。新财年第一财季调整后的每股盈利预计介于3.65美元至3.70美元，营业额则估计介于46亿美元至46亿4000万美元。Refinitiv搜集的分析师预测则是：调整后每股盈利3.64美元，营业额46亿4000万美元。

在备受瞩目的数码媒体业务（Digital Media）方面，包括Creative Cloud设计软件订户在内的营业额有33亿美元，稍微比分析师的33亿1000万美元共识差。

在本季度里，Adobe也将继续落实以约200亿美元的价格，收购设计软件初创公司Figma。这将是Adobe上市40年以来，迄今为止最大的一笔收购。

数码媒体业务总裁瓦德瓦尼（David Wadhwani）说：“总的来说，监管过程正在按预期步伐进行。美国司法部和英国竞争与市场管理局也正在审查这笔交易。Adobe仍认为这项交易将会在2023年完成。”

Adobe股价开年至今已经下跌了40%。但在Tipranks的22名股票分析师中，有九名给予Adobe股“买进”评级，13名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是381.15美元。以上星期五的338.54美元闭市价计算，分析师认为这只股还有12.59％的向上潜能。