美国会委员会一致建议司法部 对特朗普提叛乱罪等四项刑事起诉

（早报讯）美国众议院国会骚乱特别调查委员会建议司法部，就前总统特朗普在2021年1月6日国会大厦遭致命暴力袭击事件中扮演的角色，向他提起刑事诉讼，罪名包括叛乱罪等四项指控。

路透社和彭博社综合报道，这是美国历史上首次有一位前总统面对此类刑事起诉建议。

由七名民主党人和两名共和党人组成的跨党派国会骚乱特别调查委员会，星期一（12月19日）一致投票决定，向司法部检察官建议对特朗普提出叛乱罪、妨碍国会程序、串谋诈骗美国政府和串谋作虚假陈述等四项罪名指控。

特别委员会也投票通过了最终版本的国会骚乱调查报告。

特别委员会的建议不具法律约束力，但这份报告对联邦与州检察官以及社会大众来说，代表一个强有力的立场声明。

民主党众议员拉斯金说，如果特朗普被定罪，他将丧失出任公职的资格。

由司法部长加兰任命的特别检察官史密斯，上个月接手了特朗普涉及的两起重大刑事调查，包括特朗普在去年国会骚乱事件中扮演的角色，以及他在卸任后对政府机密文件的处理。

国会骚乱特别调查委员会星期一也向众议院道德委员会建议，对四名共和党众议员包括共和党众议院领袖麦卡锡，未遵守特别委员会发出的传票展开调查。

特别委员会说，司法部也应考虑起诉特朗普的多名核心成员，但特别委员会没有在最后一次会议上提及任何名字。

根据特别委员会发布的报告摘要，在国会骚乱事件中起着重要作用的前官员等，包括特朗普任内最后一名白宫幕僚长梅多斯、法律顾问伊斯特曼、担任特朗普私人律师的前纽约市长朱利安尼，以及司法部官员克拉克。