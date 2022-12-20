欧盟就天然气价格上限达成协议 持续数月的纷争告一段落

（早报讯）欧盟星期一（12月19日）宣布，欧盟国家达成协议，设定了每兆瓦时180欧元（约259新元）的天然气价格上限。但这项协议附有条件，欧盟委员会说，如果“风险大于收益”，它可能会暂停这项措施。

中新社报道，根据欧盟理事会当天发布的公告，如果被视为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货价格，连续三个工作日超过每兆瓦时180欧元，且在这三个工作日TTF天然气价格高出液化天然气市场参考价35欧元，将自动触发价格干预，届时荷兰所有权转让中心高出液化天然气市场参考价35欧元的天然气期货交易将不被接受。

公告指出，欧盟相关条例将于2023年2月15日开始实施，一旦触发价格干预，可持续至少20个工作日；反之，如果TTF天然气价格连续三个工作日低于每兆瓦时180欧元，价格干预将自动停用。

与此同时，条例引入“刹车机制”，即如果危及天然气供应安全、引发金融市场动荡、波及已有合约、扰乱内部市场等，欧盟委员会可随时叫停价格干预。

对于干预范围，公告指出条例不适用于即时交付交易，也不适用于场外交易，即在荷兰所有权转让中心以外进行的天然气交易。

11月22日，欧盟委员会公布天然气价格干预方案；与之相比，欧盟成员国敲定的条例将天然气价格上限由每兆瓦时275欧元降至每兆瓦时180欧元，时限由“连续两周”降至“连续三个工作日”，等于大幅降低天然气价格干预的门槛。

由于担心扰乱欧盟能源市场，近一个月欧盟成员国对天然气价格干预态度各异。星期一达成的协议解决了欧盟在能源政策方面的一个主要争议。由欧洲第一大经济体德国，以及荷兰和丹麦牵头的国家呼吁谨慎行事，避免过度干预市场。与此同时，比利时、意大利、希腊和波兰等国希望以更激进的工具来遏制天然气价格。

欧盟理事会公告显示，2023年2月15日开始对天然气价格进行干预后，欧盟相关条例将持续一年时间；2023年11月欧盟拟对干预效果进行评估，条例可视情况延长。