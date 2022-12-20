金与正暗示将以正常角度发射洲际导弹 回应韩国贬低朝鲜战略武器能力

（早报讯）朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正星期二（12月20日）发表谈话，暗示朝鲜将以正常发射仰角发射洲际弹道导弹（ICBM），并用粗话回应韩国专家对朝鲜日前射弹的评价。

据韩联社报道，朝中社引述金与正的讲话称，韩国提出以高仰角发射无法验证导弹技术并贬低朝鲜战略武器能力，韩方意图昭然若揭。若要知道朝鲜是否具备相关技术，韩国只须静观其变，很快自有分晓。

金与正是朝鲜领导人金正恩的妹妹，她星期二的讲话暗示朝鲜将以30至45度的正常发射角度，而非以高仰角发射洲际导弹。

金与正还指韩国专家提出“远程导弹与运载火箭本质上相同”的说法，根本是荒诞之谈，并反问，世上难道有用气球将卫星发射升空的技术？她警告韩方最好谨言慎行，少胡说八道。

根据韩国联合参谋本部上星期天（18日）的消息，朝鲜于当天上午11时13分许至下午12时零5分许，在平安北道铁山郡东仓里一带向韩半岛东部海域发射两枚中程弹道导弹。

韩国军方称，朝鲜以高仰角发射导弹，导弹飞行距离约为500公里。韩国专家说，以正常发射仰角发射导弹，才能验证朝鲜是否真正具备洲际导弹大气层再入技术。

朝鲜星期一（19日）称，前一天进行侦察卫星研制收尾阶段的重要试验，并发布遥感图像。韩国一名专家说，朝鲜发布的图像太粗糙，且不说军用侦察卫星，甚至难以用作商用对地观测卫星。金与正反驳道，韩方总是对朝鲜的试验提出质疑、说三道四。她说，一群所谓的专家只会埋头诋毁他人，说出的话自然不合常理。