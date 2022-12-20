泰国三名失踪海军生还 28名海军仍下落不明

（早报讯）泰国轻巡洋舰“素可泰”号的其中三名失踪海军生还。

法新社引述泰国《考苏得英文报》（Khaosod English）报道，泰国救援直升机星期二（12月20日）清晨发现三名海军，另外28名失踪海军仍生死未卜。

泰国轻巡洋舰素可泰号（HTMS Sukhothai）18日晚上11时30分左右在泰国湾遇风暴，在巴蜀府岸外20海里的海域沉没。泰国海军接到通报后，立即出动两艘护卫舰、一艘两栖舰艇和两架“海鹰”直升机前去救援。

舰上106名海军有75人获救，另有31名海军乘救生筏逃生。31名海军弃船时都穿着救生衣。

泰国搜救队持续在泰国湾海域搜索，希望救生衣能够帮助遇险的海军在汹涌的海上撑过两个夜晚。

泰国海军军官那荣坤说：“我希望能够找到其他幸存者，因为他们穿着救生衣。”

“但我想他们一定是筋疲力尽了。”

泰国海军司令皮猜星期一晚向媒体强调，军方将集中全力寻找生还者，他说：“我们的优先事项就是全力寻找并救出更多失踪海军。”他也说，这是泰国海军“第一次”在这种情况下失去一艘军舰。

泰国海军目前仅有七艘轻巡洋舰，素可泰号的沉没对泰国海军是一沉重打击。

素可泰号由美国塔科马造船公司设计建造，1987年2月投入服役，至今已有近36年，它具备防空、海上战斗和反潜艇能力。