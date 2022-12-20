马国首相安华起诉前首相慕尤丁诽谤

（早报讯）马来西亚首相安华正式起诉前首相慕尤丁诽谤。安华认为，慕尤丁指安华担任雪州政府经济顾问期间领取1500万令吉（约458万新元）薪酬的言论已经构成诽谤，因此要求慕尤丁赔偿损失。

据安华的律师星期二（12月20日）入禀吉隆坡高庭的起诉书，安华指慕尤丁12月5日在吉打州巴东色海国会选区的竞选演说中，声称安华担任雪州政府经济顾问期间领取1500万令吉薪酬。安华也向法庭申请庭令，禁止慕尤丁以言语、言语、书写、出版或传媒等形式继续发表这项言论或类似诽谤言论。

起诉书指慕尤丁的演说视频在短视频平台Tiktok透过帐号@beritakini8发布后，已经有约110万次点击，2万1400次按赞、6061则留言及2169次分享。希盟政府2008年3月大选后开始执政雪州，安华从2009年11月开始出任雪州政府经济顾问直到2011年7月。

安华的代表律师奈也指出，雪州大臣阿米鲁丁的政治秘书祖薇丽雅12月7日发文告说，慕尤丁的讲话是在重复诽谤，因为雪州政府之前已经否认此事。已故前雪州大臣卡立依布拉欣也曾通过雪州议会正式驳斥此事。

奈也强调，祖薇丽雅也表明，安华担任雪州政府经济顾问期间，每年只获得一令吉的象征性薪金。除此之外，安华没有领取任何津贴或享有其他福利。奈也说，祖薇丽雅也曾在脸书声明，雪州政府最后其实连一令吉的象征性薪金也没有付给安华。

安华12月7日通过奈也的律师楼将律师信交给慕尤丁，并要慕尤丁三天内答复，否则将面对法律行动。由于慕尤丁并未回复，所以奈也星期二代表安华起诉慕尤丁。