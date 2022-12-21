阿富汗塔利班政府禁止女性接受大学教育

（早报讯）阿富汗塔利班领导人星期三（12月21日）禁止全国女性接受大学教育。

法新社报道，尽管塔利班在去年夺取政权时承诺实行更温和的统治，但他们无视国际社会的愤怒，加大了对妇女生活各方面的限制。

阿富汗高等教育部长内达·穆罕默德·纳迪姆（Neda Mohammad Nadeem）在发给所有公立和私立大学的信中说：“请你们所有人立即执行上述暂停女性教育的命令，直至另行通知。”

美国强烈谴责塔利班的这一举措。美国国务院发言人普莱斯在华盛顿对记者说：“塔利班应该意识到，这一决定违背了他们一再公开向自己的人民作出的承诺，这将为他们带来具体的代价。”

不到三个月前，阿富汗全国各地有数千名女孩和妇女参加了大学入学考试，许多人渴望选择教师和医学作为未来的职业。阿富汗大学目前正在放寒假，将在明年3月开学。

自从塔利班接管统治后，阿富汗大学被迫实施新的规则，包括性别隔离的教室和入口，还有女性只允许由女教授或年长男子授课。全国大多数少女已经被禁止接受中学教育，这严重限制了大学招生。

18岁的新闻系学生麦迪娜说：“我无话可说。不仅是我，我所有的朋友都无话可说，无法表达我们的感受。大家都在考虑前方未知的未来。他们埋没了我们的梦想。”

联合国首席阿富汗事务副特别代表拉米兹·阿拉克巴罗夫（Ramiz Alakbarov）说，联合国对这一命令深表关切。他说：“教育是基本人权。关闭女性教育的大门，等同于关闭了阿富汗未来的大门。”

另一方面，美国国务院星期二说，塔利班同一天释放了两名被拘留在阿富汗的美国人。普莱斯说，这是塔利班方面的一个善意表态，不是交换囚犯或被拘留者。这两名美国人被释放到卡塔尔。

美国有线电视新闻网（CNN）报道说，其中一人是电影制片人艾弗·希勒（Ivor Shearer），他在8月与他的阿富汗制片人一起被捕，后者命运尚不清楚。希勒当时正在拍摄美国无人机袭击卡伊达（Al-Qaeda）领导人艾曼·扎瓦赫里的现场。