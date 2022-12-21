美国众议员筹款委员会将公开特朗普税务信息

（早报讯）美国众议员筹款委员会星期二（12月20日）投票决定，公开前总统特朗普的税务信息。

综合法新社和路透社报道，筹款委员会成员按党派路线投票，由于民主党人占多数，表决以24票对16票获得通过。他们决定公开特朗普在2015年至2021年期间的纳税申报摘要，当时特朗普正在竞选总统并在白宫任职。

委员会主席、民主党人尼尔（Richard Neal）说，在对敏感材料进行编辑后，这些文件将在几天内公布。民主党人没有多少时间来采取行动，因为共和党人将在1月份控制众议院。这些材料是否会揭示特朗普持有的房地产与他作为总统之间的潜在冲突，或透露特朗普担任总统期间交了多少税，目前尚不清楚。议员们说，申报表中的细节不多。

委员会的最高共和党人布雷迪（Kevin Brady）告诉记者，其中一些报表仍在接受美国国税局的审计，因此不清楚特朗普欠了多少税。与委员会其他共和党人一样，他投票反对公布这些报表，理由是这可能会成为一个不好的先例。

与以往的总统候选人不同，特朗普拒绝公开他的纳税申报单。他试图对自己的财富和房地产公司特朗普组织的活动细节保密，与民主党人争取获得这些申报单。

法律不要求候选人公布他们的纳税申报单，但之前两党的总统候选人几十年来都自愿这样做。