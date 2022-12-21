安华：东海岸铁路项目照跑

（早报讯）马来西亚首相安华宣布，政府决定继续东海岸铁路项目（东铁，ECRL）剩下的其他建设。他说，这个项目原本的成本是859亿7000万令吉（约262亿新元），如今减少110亿1000万令吉，剩749亿6000万令吉。

安华星期三（12月21日）内阁会议后在首相署召开记者会说，政府于2016年提出东铁项目时的成本为859亿7000万令吉，过后曾因调整路线导致成本增加。安华宣布的东铁成本与前政府之前宣布的成本数额有很大出入，但他并未进一步说明相关情况

全长688公里的东铁是前首相纳吉2016年与中国签署的重大基础建设项目，纳吉当时宣布的成本是约655亿令吉。希盟2018年上台后，时任财政部长林冠英指东铁实际成本其实接近810亿令吉，时任首相马哈迪因此宣布暂停东铁项目，并与中方谈判如何削减成本。双方多次谈判后，马来西亚次年4月12日宣布重启东铁项目，成本减至约440亿令吉。

希盟政府当时也修改纳吉政府规划的东铁路线，国盟政府2020年上台后，宣布恢复原来纳吉政府时期的路线，但遭雪州政府反对并恫言不会配合征用土地。安华领导的联合政府上台后，新任交通部长陆兆福12月6日表明，新政府不再更改东铁路线。