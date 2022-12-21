安华解散前政府时期机构

（早报讯）马来西亚首相安华宣布，前首相慕尤丁成立及领导的国家复苏理事会，以及马哈迪第二次上台时成立的国家施政、廉政及反贪中心（GIACC）都已经解散，因为它们的职能与其他政府机构重叠。

安华星期三（12月21日）在内阁会议后的记者会说：“国家复苏理事会（国复会）已经解散，这也是个重叠的（职务）。”安华说，国复会的成立是为了应付当时的需要。

安华也说，解散国家施政、廉政及反贪中心，也是因为这个机构的职务完全可由反贪污委员会和警方执行。他说，政府还将陆续撤销职能重叠的机构。

国复会是慕尤丁发起并在2021年7月成立的部长级理事会，由慕尤丁担任主席。原本专门针对冠病疫情防控向政府提出建议。成员包括首相、财政部长、贸工部长、工程部长、教育部长、外交部长、卫生部长、科艺部长、首相署负责经济事务的部长、政府首席秘书、卫生总监及国家安全理事会总监。

当时的反对党希盟指成立国复会是叠床架屋，因为国复会绝大多数成员都是内阁部长，因此相关课题完全可在内阁讨论并决定。

慕尤丁2021年8月16日被迫辞职后，继任首相的依斯迈沙比里继续保留国复会和让慕尤丁担任主席，负责就冠病疫情的对策向内阁提供建议。慕尤丁过后多次对依斯迈没有采纳国复会的建议而表达不满。