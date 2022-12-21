马国水灾造成五人死亡 登嘉楼大臣多日不见人影挨轰

（早报讯）马来西亚水灾灾情星期三（12月21日）稍微舒缓，灾民人数从前一天的超过7万3000人，减至星期三晚间约6万5000人。不过，水灾至今造成至少五人死亡。在灾情最严重的登嘉楼，州务大臣阿末山苏里几天来不见踪影而引起抨击。

据马国福利局通报，截止星期三晚间10时30分，登嘉楼、吉兰丹、彭亨、霹雳与柔佛等五州共有6万5015名灾民。其中3万4755名灾民来自登嘉楼，3万零157人来自吉兰丹。柔佛有灾民48人，彭亨29人，霹雳26人。这些灾民来自1万8717个家庭。他们已经疏散到368个临时收容中心。

据马国媒体报道，登嘉楼星期天有一名两岁女童准备撤离到临时收容中心时遭急流冲走，过后证实溺毙。吉兰丹星期一则有四人溺毙，包括三姐妹与一名15个月大的孩童。

星期天（18日）开始的连日强降雨导致登嘉楼成为这波水灾的重灾区，但州务大臣阿末山苏里直到星期三都没有出现在赈灾中心而引起批评。

登嘉楼州行政议员（州内阁部长）哈纳菲星期三证实，阿末山苏里目前人在新西兰，但强调这不影响救灾。另一名行政议员旺苏凯里则说，阿末山苏里已经返回马国，很快就回到登嘉楼。不过截至星期三晚间，阿末山苏里仍未公开露面。

阿末山苏里星期二（20日）在脸书发文告感谢雪兰莪州政府雪中送炭，捐出50万令吉（约15.2万新元）帮助登嘉楼灾民。但在这则贴文的留言区，网民纷纷质疑为何不见州务大臣和议员前往灾区赈灾。

一些网民揭露阿末山苏里与妻子当时还在新西兰，也有人批评他在水灾频发时期到外国度假，也有网民讽刺阿末山苏里是在新西兰赈灾。