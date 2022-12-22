泽连斯基告诉美国会：乌克兰没倒下且活得很好

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基星期三（12月21日）在美国国会联席会议上发表讲话，希望说服共和党议员继续资助他的国家对俄罗斯的防御。

路透社报道，泽连斯基在走进会议厅时，全场起立鼓掌。他说：“对我来说，能在美国国会并向你们和所有美国人发表讲话，是巨大的荣幸。在所有厄运和悲观的情况下，乌克兰并没有倒下。乌克兰活得很好。”

泽连斯基说：“我们在争夺世界思想的战斗中击败了俄罗斯。”三名国会成员在鼓掌时，举起了一面巨大的乌克兰国旗。

泽连斯基较早前与美国总统拜登会面。他在美国国会的发言需要引起美国两党议员的共鸣，包括众议院共和党人。共和党对继续向乌克兰输送数百亿美元表示越来越怀疑。

美国众议院议长佩洛西的幕僚说，美国从10月开始计划泽连斯基的演说，当时佩洛西与乌克兰议会主席斯特凡丘克会面。佩洛西那个时候正在克罗地亚萨格勒布参加国际克里米亚平台第一次议会峰会。

拜登政府星期三宣布向乌克兰提供18.5亿美元（约24.9亿新元）的额外军事援助，包括爱国者导弹系统，以帮助乌克兰今冬加强防御。泽连斯基在讲话中说，美国对乌克兰的援助不是慈善，而是对国际安全的投资。

泽连斯基星期三访问美国，并在白宫与总统拜登会面。这是泽连斯基自俄罗斯入侵乌克兰以来的首次出国访问。