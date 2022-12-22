拜登保证美国将继续支持乌克兰抵御俄进攻

（早报讯）美国总统拜登星期三（12月21日）欢迎乌克兰总统泽连斯基来访，并再次保证美国将支持乌克兰抵御俄罗斯的进攻。

路透社报道，泽连斯基星期三乘坐一辆装着有色玻璃的黑色雪佛兰车，穿着他标志性的橄榄绿毛衣和工装裤，来到白宫的南草坪。

泽连斯基在椭圆形办公室与拜登会面时说：“首先谢谢你，很荣幸来到这里。”拜登身着蓝色西装，打着蓝黄相间的条纹领带。这是乌克兰国旗的颜色。

泽连斯基说，他早些时候就想来美国。他对拜登、美国国会和美国人自俄罗斯2月底入侵他的国家以来的支持表示感谢。他给拜登颁发了乌克兰军功十字勋章，它是由一个高机动性多管火箭系统（HIMARS）火箭部队的队长提供的。

美国提供的HIMARS在乌克兰8月份的攻势中发挥了关键作用，将俄罗斯人赶出哈尔科夫，之后在上个月赶出赫尔松，支持着乌克兰打击俄罗斯指挥和控制节点、后勤路线和弹药库的战略。

拜登从泽连斯基手中收到勋章时说：“嗯，不配（得到），但很感激。”拜登承诺给乌克兰这名HIMARS火箭部队队长一枚来自美国伊拉克战场的指挥硬币，他已故的儿子博·拜登（Beau Biden）曾在那里作战。

白宫说，拜登后来将两枚指挥硬币交给了泽连斯基，一枚给队长，一枚给泽连斯基本人。

拜登还承诺加强乌克兰的防空能力。他说：“这就是为什么我们将向乌克兰提供一个爱国者导弹电池，并训练你们的部队能够准确地使用它。”