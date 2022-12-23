严酷北极冷气团笼罩美国大片地区 民众圣诞出行大受影响

（早报讯）一股严酷的北极冷气团笼罩美国大片地区，一场迫在眉睫的冬季“炸弹气旋”恐打乱数百万美国人的圣诞假期出行计划。

《纽约时报》和路透社综合报道，冰雪风暴已经扰乱数千趟航班，横跨美国中部的主要道路被迫关闭，各地城市正为即将到来的最严重的风暴做准备。

气象人员星期四（12月22日）说，“千载一遇”的风暴导致美国中部气温骤降，并发布了暴风雪警告。被危险冷锋袭击的部分地区已出现“雪盲”（Whiteout）情况，恶劣的路况对驾车者来说极度危险。堪萨斯州至少三人死于车祸，疑似与暴风雪有关。

美国联邦航空管理说，风暴给中西部带来了暴风雪天气，预料将给芝加哥、底特律和明尼阿波利斯-圣路易斯的旅客带来严重影响。

另据法新社报道，至少五州包括肯塔基州、密苏里州、俄克拉荷马州、佐治亚州和北卡罗来纳州已实施应急计划。

美国总统拜登星期四（12月22日）说，将在圣诞节前来临的风暴“危险和具有威胁性的”，他敦促民众听取地方当局发布的警告。

各家航空公司星期四和星期五取消了超过3800个美国航班。美国国家铁路客运公司（Amtrak）也取消了部分火车服务，数千旅客受影响。

星期四，近1亿美国人接到冬季风暴咨询或警告。根据美国国家气象局的预报数据，在接下来几天，每天将有超过100项低温纪录可能会被追平或被打破。由于强风和类似暴风雪的天气，横跨美国北部的90号州际公路一个约200英里长的路段不得不关闭。

芝加哥当局在9400英里的城市街道部署了287台撒盐机，以防结冰和大雪。天气预报员预测，芝加哥市一夜间最低温度降至零下6摄氏度，风力情况危险。