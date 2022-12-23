FTX创始人弗里德被引渡回美 获准以2.5亿美元保释候审

（早报讯）已被引渡回美国的加密货币交易所FTX创始人兼前首席执行官弗里德，星期四（12月22日）获准以2亿5000万美元（约3亿3791亿新元）保释候审。

路透社报道，弗里德上周在巴哈马被捕后，当地法院拒绝让他保释并还押当地监狱。星期三（12月21日）他同意被引渡回美国，并于当天晚上在美国联邦调查局人员押送回国。

弗里德的保释条件除了由弗里德的父母提供2.5亿美元的保释金外，在保释期间，他只能待在他父母位于加利福尼亚州的家中，戴电子脚镣，并交出护照。他也得定期接受心理健康治疗和评估。

2.5亿美元的保释金是以弗里德父母位于加州帕洛阿尔托的房产作为抵押。彭博社称，几乎可以肯定的是，他们的房产净值远远达不到这个金额。如此高额的保释金似乎意在警告，如果弗里德弃保潜逃，财务后果将非常严重。

美国检察官12月13日指控弗里德欺诈和违反竞选财务法。纽约联邦检察官威廉姆斯说，弗里德通过“窃取客户资金”，向民主党人和共和党人提供千万美元的非法竞选捐款，并称之为“美国历史上最大的金融欺诈之一”。

美国检察官说，弗里德共面对八项罪名，如果八项罪名全部成立，他将面临的最高刑罚为监禁115年，但任何判决将取决于一系列的因素。