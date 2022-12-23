美参院通过1.7万亿美元综合支出法案 众院23日进行最后表决

（早报讯）美国参议院通过了1.7万亿美元（约2.3万亿）的巨额支出法案，为联邦政府部门提供资金至2023年9月，并向乌克兰提供另一轮大规模援助。

彭博社和法新社报道，参议院星期四（12月22日）以68票赞成、29票反对的表决结果，通过了这项综合支出法案。众议院将在星期五早上对法案进行最后表决，一通过就送交总统拜登签署为法律。

法案长达4155页，约7725亿美元用于国内项目，8580亿美元用于国防，并将在截至明年9月底的2023财政年度为联邦政府机构提供资金。

法案也将为乌克兰提供450亿美元的战时援助，并禁止在联邦政府设备中使用中国社交媒体应用程序TikTok。

另据美国之音报道，支出法案得到了参议院多数党领袖舒默和参议院少数党领袖麦康奈尔的支持，不过，两人支持这项法案是出于不同的原因。

舒默在投票前说：“这是我们在很长的一段时间里完成的最重要的拨款计划之一。它为人民提供的帮助是广泛且深入的。”

麦康奈尔提到法案增加了10%的国防开支，他说这将为美国武装部队提供确保美国安全所需的资金和确定性。

麦康奈尔说：“世界上最伟大的军队将获得超越通货膨胀的资金增长。与此同时，非国防、非退伍军人相关支出的增长将低于通货膨胀率，按实际美元价值来算减少了开支。”

不过，一些共和党人并不支持这项开支案。他们对参议院在政府可能停摆和圣诞假期来临之际，在非常短的时间内对如此庞大的一揽子计划进行投票感到不满。

美国政府支出法案还包括约400亿美元的美国国内紧急支出，主要用于帮助全国各地的社区从干旱、飓风和其他自然灾害中恢复。