内坦亚胡同意重启吞并约旦河西岸部分领土计划

（早报讯）以色列候任总理内坦亚胡星期四（12月22日）签署一项协议，同意重启吞并约旦河西岸部分领土的计划。

新华社报道，内坦亚胡领导的利库德集团当天与多个加入执政联盟的党派签署组阁协议。在与极右翼政党宗教犹太复国主义者党签署的协议中，内坦亚胡同意推进一项吞并约旦河西岸部分领土的计划。

协议未提及实施的具体时间，但指出计划的实施将考虑“以色列的国家和国际利益”。

内坦亚胡星期三（21日）晚宣布成功组建新一届政府。执政联盟将由六个政党组成，包括宗教犹太复国主义者党，这个党的主要支持者为犹太人定居者，主张在巴以问题上采取更加强硬的立场。由于极右翼政党的加入，新一届政府被媒体称为以色列“最右政府”。

2020年4月，利库德集团和蓝白党签署联合政府协议，其中包含一项条款，即从2020年7月1日开始推进吞并约旦河西岸部分地区的计划。所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。此计划遭到巴勒斯坦方面的强烈反对和国际社会的谴责，后来被推迟。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在上述两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。