强风巨浪吹袭沙巴 木屋倒塌居民逃生

（早报讯）强风巨浪袭击马来西亚沙巴州，亚庇、古达和必达士沿海一带有多所水上木屋被摧毁。

星洲网报道，亚庇西海岸星期四（12月22日）下午5时30分左右开始出现异常恶劣天气；坐落在海边的丹绒亚路巴鲁则在傍晚时分传出灾情，共有11所木屋被巨浪强风破坏，海水涌入屋内，木桥也被冲毁，其中两所房子倒塌，居民惊慌逃生。

亚庇警区副主任卡宋依德里斯说，警方过后到场，安排所有受影响的居民撤离到安全的地方。“共有11所房屋受影响，其中两所房子被海浪冲走，其余房子也被大浪冲击和淹水。”

她说，出于安全考量，警方当晚安排32个家庭的273人撤离到丹绒亚路礼堂，另一些则暂时住在亲友家中。

沙巴州消防与拯救局行动室发言人说，两所木屋倒塌时，屋内的居民及时逃离。消拯局当天晚上7时35分接到消息后，立刻派人赶赴现场提供协助。

另外，民防部队说，气候情况稳定后，受影响的居民陆续回返家中。至星期五凌晨，只有一个家庭的八名成员包括三名儿童还留在丹绒亚路礼堂。

与此同时，必打士和古达分别在星期四晚上8时和9时许传出灾情。必打士甘榜沙林波动劳勿至少好几所木屋倒塌或遭到严重破坏。

消拯局发言人说，所有居民都安全，没有伤亡事故。

古达斯里阿曼也有一所房子的厨房塌陷。当地居民在消拯局的劝告下已经撤离到安全的地方。

沙巴州消拯局行动组助理主任米斯兰比沙向媒体透露，消拯局已在多个可能出现灾情的地区监控情况。

他提醒民众和渔民留意天气预报，在天气恶劣期间避免出海或靠近河流，并做好安全措施，以确保自身安全。