美国众院发布最终调查报告 阐明特朗普应面对煽动骚乱刑事指控

（早报讯）美国众议院特别调查委员会于星期四（12月22日）公布了2021年1月6日国会大厦骚乱最终调查报告，将这起震惊国际的致命骚乱事件的责任锁定在美国前共和党籍总统特朗普一人身上，阐明特朗普应面对煽动骚乱的刑事指控。

《纽约时报》和新华社综合报道，众议院议长佩洛西在最终报告的前言中写道：“特别委员会的工作凸显我们的民主制度有多强大，是取决于那些受委托维护我们民主者的承诺。”

长达845页的报告是以委员会在18个月内进行的近1200次访谈、数以十万份文件，以及60多个联邦和州法院的裁决为依据；呈现了特别调查委员会成立18个月以来的工作情况及具体发现，其中一项内容指控特朗普拒绝承认2020年美国总统选举结果，不遵守宪法义务，反而谋划推翻选举结果。

报告提出一系列建议，包括改革美国联邦《选举计数法》、问责涉及引发“国会山骚乱”的个人、加强应对美国暴力极端主义等，以确保类似事件不会再次重演。

特别调查委员会在发布最终报告之前，已经发布了一份154页的执行摘要。摘要中讲述了特朗普在2020年大选中以700万票的差距落败后，为了继续掌权而进行的不懈努力。摘要点名了特朗普多名同谋者的身份，但摘要特别强调，证据指向了一个直截了当的结论，那就是，“（去年）1月6日国会骚乱的关键是因为一个人——前总统唐纳德·特朗普。”

特朗普在报告出炉后，再次抨击这是“高度党派化”的报告，是对他的“政治迫害”，并称报告没有研究造成去年抗议活动和选举舞弊的原因。

由七名民主党人和两名共和党人组成的众议院跨党派特别调查委员会已在星期一一致投票决定，建议司法部对特朗普提出四项刑事指控：煽动或协助叛乱、妨碍国会官方程序、串谋诈骗联邦政府和做出虚假陈述。

委员会的建议仅具有象征意义，是否提控特朗普由司法部决定。如果特朗普最终被提控且被定罪，他可能被禁止担任公职，甚至可能入狱。

2020年美国总统选举结束后，共和党人特朗普拒绝向民主党竞选对手拜登认输，反复宣称存在大规模选举舞弊。2021年1月6日下午，国会认证选举结果期间，大批特朗普支持者暴力闯入国会大厦酿成骚乱，造成人员伤亡。

众议院国会山骚乱特别调查委员会于2021年7月成立。特朗普频繁抨击特别调查委员会及成员，称调查受政治驱使。上个月，特朗普正式宣布将在2024年再次竞选美国总统。