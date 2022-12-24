美众院通过1.7万亿美元政府支出法案 送交拜登签署成法

（早报讯）美国众议院迅速通过了1.7万亿美元（约2.3万亿新元）的巨额政府支出法案，其中包括450亿美元的乌克兰援助资金和选举法改革方案，由总统拜登签署成法后，将维持政府运行至明年9月。

法新社报道，众议院星期五（12月23日）以225票赞成、201票反对的表决结果，通过了这项综合支出法案；10名共和党众议员加入民主党阵营投了赞成票。

参议院已在星期四（22日）表决通过法案，这是民主党两年控制两院通过的最后一个法案。

美国总统拜登发表声明说：“这项法案进一步证明共和党人和民主党人可以齐心协力为美国人民服务，我期待两党在未来一年继续取得进展。”

将在2023年1月卸下众议院议长职务的佩洛西说：“我们很自豪完成了为美国提供另一轮相应的安全、经济和人道主义援助拨款。”她说：“这真的不是——像乌克兰总统那天晚上说的——慈善捐款。这攸关安全，攸关我们的共同努力。”

美国两院跨党派通过的这项法案长达4155页，其中约7725亿美元用于国内项目，增幅约6%；8580亿美元用于国防，增幅约10%；并在明年9月底为止的财政年度里，为联邦机构提供资金。

法案也将为乌克兰提供450亿美元的战时援助。

另外，法案也通过了修改1887年的选举计数法，以彻底改革联邦选举法。此举旨为阻止2021年1月6日国会骚乱事件再次发生。

1.7万亿美元的政府支出法案由参议院两党高层谈判达成，包括少数党领袖麦康奈尔，但这一法案也显示两院共和党人之间的严重分歧。

寻求在新一届国会成为众议院议长的共和党籍加利福尼亚州众议员麦卡锡抨击政府支出法案及其起草过程，他认为花费太多，并指法案是“对每个美国选民的一记耳光”。