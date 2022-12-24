XBB毒株跃升 占美国冠病病例18.3%

（早报讯）高度传染性的冠病变种病毒奥密克戎亚变异XBB已飙升至美国东北部地区确诊病例的50%以上。数以百万计的美国人星期五（12月23日）开始节日度假旅行，奥密克戎变异株有迅速蔓延的风险。

路透社报道，根据美国疾病控制与预防中心（CDC）星期五的数据，在截至12月24日的一周内，XBB亚型变异株估计占美国冠病确诊病例的18.3%，高于前一周的11.2%。

疾控中心说，XBB亚型株目前在美国东北部占主导地位，但在美国许多其他地区的感染病例中所占比例不到10%。

约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院病毒学家佩科斯（Andrew Pekosz）说，假日旅行可能会加速XBB亚型株在全国传播。

美国汽车协会（AAA）估计，12月23日至1月2日期间，有1.127亿人计划出行，前往离家80公里或更远的地方，旅行人数比去年增加了360万人，接近冠病大流行暴发前的数字。

但这个旅行人数可能会因为危险的冬季天气而减少，恶劣的天气将使周末的航空和公路旅行变得复杂。

佩科斯说：“每当一个新的变种病毒移动到不同的地理区域时，确实有发生小型疫情暴发的风险。”

尽管如此，她说，没有看到XBB亚型株在推动像上一个冬季原始奥密克戎变体所导致的那种大规模的病例激增。

美国首席传染病专家福奇11月说，更新后的冠病疫苗追加剂，即针对冠病原始毒株及BA.4和BA.5亚型变异株的疫苗，仍将提供针对XBB变种的“一些保护，但不是最佳的保护”。

XBB是奥密克戎BA.2变异株的亚型变异株。

白宫冠病响应协调员敦促美国民众接种流感疫苗和更新的冠病疫苗追加剂，称在年终假期之前，美国约90%地区的新变种病例将不断增加。

XBB变种一直在包括新加坡在内的亚洲部分地区推动病例的增加。虽然一些专家指它更易于传播，但它并没有导致住院人数的激增。