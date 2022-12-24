调查：美国民众相信未来12个月通胀将趋缓

（早报讯）星期三（12月21日）进行的一项消费者信心调查显示，美国民众认为通货膨胀未来12个月将逐渐走缓，持续多个月的物价飞涨也有望回落到正常水平。

美国之音报道，美国的油价从2022年6月一加仑超过5美元（约6.75新元）的价格高峰，已经回落到接近正常水平的大约一加仑3美元的平均价；食品价格在圣诞节和新年元旦等节假日来临前也缓慢下降；虽然美国的房市仍然火热，美国人荷包缩水和房贷利息升高还是影响一些人的购房意愿和计划。

路透社金融记者库珀（Amanda Cooper）认为，美国联邦储备局一再公开表明抗击通胀绝不手软，弦外之音就是未来还会继续升息，但是股市对此似乎不理会。

尽管美联储官员说应将利息升到5%，但是市场显示，交易商的预期是最多还会看到两次升息，2023年春天的利息约维持在4.80%左右。美联储此前多次升息三码，即0.75个百分点，但它最近一次升息，幅度仅为0.50%。

投资人对通胀的预期是，五年内通胀将回落到2.3%左右，而在2022年夏天，利率接近3.5%。

库珀说，作为美联储衡量通胀重要指标之一的个人消费支出（PCE）指数，第三季度预期将以4.6%持续显示价格压力，而且比第二季度的4.7%略有减缓。但即使是4.6%，还是比美联储2%的目标差了一倍多。

她认为美国的通胀也许已经从峰值回落，但并没有消失。无论消费者如何期盼，都无法改变这一点。

美国公司营收方面的利好消息以及美国消费者信心指数的出炉，相对打消了亚洲市场对经济衰退的疑虑，因此亚洲股市星期四收盘都出现上扬，这也许是在圣诞节来临前市场送给投资人的礼物。

法新社认为，亚洲投资人十分渴望好消息，而美国最新民调显示，消费者12月对美国经济的信心指数超过预期，达到2022年4月以来的新高，加上通胀和油价双双回落，以及耐克（Nike）和美国快递巨头联邦快递（Fedex）超过预期的营收，也重振了投资人的信心。

华尔街三大指数星期三上扬超过一个百分点，欧洲股市表现也不差。亚洲股市则将华尔街的斩获延续到星期四。

香港股市星期四上扬两个百分点，东京、上海、悉尼、首尔、新加坡、台北、威灵顿和马尼拉的股市也都有幅度不同的增长。

外汇交易平台安达（OANDA）的莫亚（Edward Moya）在一份公告中说：“经济仍然滑向萧条，但消费者持续表现出韧性，这或将延缓股市的暴跌。”

不过SPI资产管理公司分析师殷尼斯（Stephen Innes）认为，“市场正在意识到我们将会拥有一个更为正统的2023年，包括一个更为平衡的美联储，根据通胀出现的好消息而减缓升息的幅度。”