调查：日本中小学生体力测试得分疫下创新低

（早报讯）调查显示，冠病疫情暴发后，日本儿童的体力测试得分创新低。在运动机会依然少于疫情前的形势下，养成运动习惯成为备受关注的课题。

共同社报道，日本体育厅星期五（12月23日）公布了以小学五年级和中学二年级的全体学生为调查对象，所进行的2022年度全国体力测试结果。

在对50米跑、仰卧起坐等八个项目进行打分的体力总分方面，小学初中男女生的分数均跌至新低。需要耐力的项目成绩明显不佳。

体力总分（满分80分）的平均分分别为：小五男生52.3分、女生54.3分；初中二男生40.9分、女生47.3分。比上年度减少了0.2至1.1分。相较于男生，女生分数减少更多。

从各项目来看，“20米往返跑”的结果为小五男生能跑45.9次、女生37.0次；均比上年度减少了一次左右。初中二的耐力跑结果是男生（1500米）慢了3.7秒，而女生（1000米）慢了5.7秒。

另一方面，检测柔韧性的坐位体前屈的成绩上升，握力和投球基本持平。

调查“每周运动420分钟以上”（相当于每天运动1小时）的儿童占比后发现，中小学生都较上年度增加了，小五男生为50.1%，女生为29.2%等，但尚未恢复到疫情前水平。

根据身高和体重计算。被认为肥胖的占比是：小五男生14.5%，小五女生10.0%；初中二男生11.4%，创新高，初中二女生7.5%。

日本体育厅负责人分析称，体力下降是受到戴口罩导致全身剧烈运动的机会减少等的影响，而儿童玩智能手机和游戏的时间则增加了，他说：“为了使大家了解让身体动起来的乐趣，体育厅将提供各种各样的运动机会”。