获尼泊尔释放的连环杀手索布莱 据称已飞抵巴黎

（早报讯）法国商业频道电视台BFM TV报道，在尼泊尔被囚禁了将近20年的法国连环杀手索布莱，星期六（12月24日）飞抵法国首都巴黎。

路透社报道，尼泊尔最高法院基于索布莱（Charles Sobhraj）的健康情况于两天前释放了他。2003年，索布莱因在1975年谋杀美国背包客布朗齐奇（Connie Jo Bronzich）被判处监禁20年，在尼泊尔一座戒备森严的监狱里待了19年。

索布莱星期五在加德满都登机，经多哈飞抵巴黎。机场一消息人士称，索布莱一下飞机就被机场安全边防警察带走，对他进行“身份检查”。索布莱在法国的律师没有立即回应媒体询问。

索布莱在越南西贡（胡志明市旧称）出生，父亲是印度裔，母亲是越南裔。他和一名法国女子结婚后便开启了他的国际犯罪生涯，1975年到泰国落脚。2008年，他与相差44岁的一名年轻尼泊尔女子再婚。

执法人员相信，现年78岁的索布莱于1970年代和1980年代，在亚洲杀害了超过20名嬉皮背包客。

他在泰国被称为“比基尼杀手”，原因是当年有至少12名穿比基尼的洋人女子死在他手中。由于他诡计多端，善于逃避警方追查，因此也被称为“蛇”（The Serpent）。

流媒体网飞（Netflix Inc）和英国广播公司（BBC）联合制作了一套名为《蛇惑》（The Serpent）的犯罪剧情影集，就是改编自索布莱的生平事迹。