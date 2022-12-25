联合国忧NGO女员工禁令严重影响阿富汗人道援助行动

文 /
卓汶德

发布 / 2022年12月25日 12:56 PM

更新 / 2022年12月25日 1:02 PM

援助工作者指出，如果某个国家的规则和文化习俗在很大程度上阻止男性向女性受益者提供援助，那么女性员工在这个国家就扮演重要角色。图为一群阿富汗高中女学生12月参加考试后回家。（法新社）
援助工作者指出，如果某个国家的规则和文化习俗在很大程度上阻止男性向女性受益者提供援助，那么女性员工在这个国家就扮演重要角色。图为一群阿富汗高中女学生12月参加考试后回家。（法新社）

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（早报讯）阿富汗塔利班政府针对非政府组织（NGO）的女性员工实施禁令，联合国担心此举将会严重影响到在阿富汗的人道援助行动。

联合国阿富汗事务副特别代表兼人道主义事务协调员阿拉克巴罗夫（Ramiz Alakbarov）告诉路透社，尽管联合国尚未收到相关指令，但负责展开联合国大部分项目的非政府组织将受到严重影响。

阿拉克巴罗夫说，联合国的多个项目将受到影响，因为这些项目需要女性员工来进行人道援助需求评估工作，并确定受益者身份，否则他们将无法展开援助项目。

他说：“像这样的事情从来没有适合发生的时间……但在这个时候是非常不幸的，因为在冬季人们最需要他人协助，而且阿富汗的冬天非常严寒。”

阿拉克巴罗夫也说，他的办公室将在星期天（12月25日）与非政府组织和联合国机构进行磋商，希望能与塔利班政府会面以听取塔利班方面的解释。

国际援助机构阿富汗援助组织（AfghanAid）已宣布立即暂停现有工作，并与其他组织协商，其他非政府组织也在采取类似行动。

援助工作者指出，如果某个国家的规则和文化习俗，在很大程度上阻止男性向女性受益者提供援助，女性员工在这个国家就扮演重要角色。

阿富汗经济部早前在信件中宣布，非政府组织的女性雇员不得工作，直到另行通知为止，原因是有些女性雇员没有遵守政府的伊斯兰着装规定，不遵守禁令的组织执照将吊销。经济部发言人哈比卜（Abdulrahman Habib）证实有这一禁令。

哈比卜在回答禁令范围是否直接包括联合国机构的问题时说，信件内容适用于阿富汗人道主义组织协调机构ACBAR旗下的组织。ACBAR旗下有180多个阿富汗和国际非政府组织，但不包括联合国。

美国国务卿布林肯发推文，认为阿塔此举将干扰能拯救百万名阿富汗人性命的重要援助工作，对此深表关切。

欧盟则在发给法新社的声明中谴责阿塔的做法，并说正在评估禁令对欧盟在阿富汗的援助产生什么样的影响。

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