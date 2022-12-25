联合国忧NGO女员工禁令严重影响阿富汗人道援助行动

（早报讯）阿富汗塔利班政府针对非政府组织（NGO）的女性员工实施禁令，联合国担心此举将会严重影响到在阿富汗的人道援助行动。

联合国阿富汗事务副特别代表兼人道主义事务协调员阿拉克巴罗夫（Ramiz Alakbarov）告诉路透社，尽管联合国尚未收到相关指令，但负责展开联合国大部分项目的非政府组织将受到严重影响。

阿拉克巴罗夫说，联合国的多个项目将受到影响，因为这些项目需要女性员工来进行人道援助需求评估工作，并确定受益者身份，否则他们将无法展开援助项目。

他说：“像这样的事情从来没有适合发生的时间……但在这个时候是非常不幸的，因为在冬季人们最需要他人协助，而且阿富汗的冬天非常严寒。”

阿拉克巴罗夫也说，他的办公室将在星期天（12月25日）与非政府组织和联合国机构进行磋商，希望能与塔利班政府会面以听取塔利班方面的解释。

国际援助机构阿富汗援助组织（AfghanAid）已宣布立即暂停现有工作，并与其他组织协商，其他非政府组织也在采取类似行动。

援助工作者指出，如果某个国家的规则和文化习俗，在很大程度上阻止男性向女性受益者提供援助，女性员工在这个国家就扮演重要角色。

阿富汗经济部早前在信件中宣布，非政府组织的女性雇员不得工作，直到另行通知为止，原因是有些女性雇员没有遵守政府的伊斯兰着装规定，不遵守禁令的组织执照将吊销。经济部发言人哈比卜（Abdulrahman Habib）证实有这一禁令。

哈比卜在回答禁令范围是否直接包括联合国机构的问题时说，信件内容适用于阿富汗人道主义组织协调机构ACBAR旗下的组织。ACBAR旗下有180多个阿富汗和国际非政府组织，但不包括联合国。

美国国务卿布林肯发推文，认为阿塔此举将干扰能拯救百万名阿富汗人性命的重要援助工作，对此深表关切。

欧盟则在发给法新社的声明中谴责阿塔的做法，并说正在评估禁令对欧盟在阿富汗的援助产生什么样的影响。