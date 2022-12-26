“不喜欢留下未完成的东西” 凯利留守雪州双溪毛糯继续耕耘

（早报讯）马来西亚巫统林茂区部副主席凯利将继续留守雪兰莪州双溪毛糯耕耘，为此，他还将自己的党员籍从林茂区更换至双溪毛糯。

星洲网报道，凯利星期天（12月25日）在双溪毛糯绍嘉纳乌达玛投票中心举行的一场活动中作此宣布，他说：“我不喜欢留下未完成的东西，因为这就是我，有点完美主义者。如果你输了，你必须这样做，直到你获胜。”

他这段讲话，已被上传到巫统双溪毛糯区部的TikTok账号。

凯利此前是三届林茂区国会议员，但他在第15届全国大选中让路给巫统副主席莫哈末哈山，“空降”双溪毛糯竞选国席，但铩羽而归。

凯利说，他之所以做出更换区部的决定，是因为他想完成尚未实现的使命，让双溪毛糯再次成为国民阵线的堡垒选区。

他说：“我不喜欢就这样离开，我认为这对人民不公平，我是作为一个受到关注的候选人来这里竞选，不能因为败选就离开，然后寻找另一个选区。”

凯利在第15届大选中获得4万8250票，以2693张票的差距不敌希望联盟的拉马南。

凯利星期天还透露，他更换区部的决定已同巫统内部相关人士，如双溪毛糯区部主席梅格费道和领袖哈里森进行讨论。

“关于选举问题，我们将商讨要怎么做。重要的是，正如我之前提到的，我来这里不只是为了竞选，输了就消失……不，我会留在这里，直到我们赢回双溪毛糯。”

为马来西亚前卫生部长的凯利在竞选期间直言，他希望有朝一日能够领导巫统，成为首相。