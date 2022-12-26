2023年半岛局势展望 韩国专家预测韩朝关系难迎转机

（早报讯）韩国多名专家预测，2023年韩朝关系恐难迎来转折点，双方“以强对强”的局面将持续。朝鲜将不断发起高强度挑衅，提升核导能力。虽然韩方持续发出对话大门始终敞开的信号，但朝方接过韩方橄榄枝的可能性极低。

韩联社星期一（12月26日）报道，朝鲜曾暗示2023年将发射军用侦察卫星，以正常发射仰角（30～45度）发射洲际弹道导弹。种种迹象表明，朝方明年还可能利用固体燃料火箭发动机发射洲际导弹，并研制核潜艇。此外，朝鲜进行第七次核试验的风险犹存。韩国专家预测，只要形成利于朝鲜的内外条件，朝鲜随时会进行核试验。

韩国2023年也将继续基于对朝鲜政策路线图“大胆构想”，呼吁朝鲜重返对话与合作道路。但专家们认为，朝鲜宣称已经拥核，且认为当前国际局势对朝方有利，响应韩方提出的对话与合作提议的可能性极低。

此外，美中对待朝鲜问题的态度截然不同，这也是韩朝关系很难迎来转机的原因之一。美国不断呼吁朝鲜重返对话桌，但重申朝鲜仅凭对话本身无法换取任何好处。中国则指责美国加剧军事紧张局势对半岛稳定构成威胁，并坚持通过对话解决问题的原则性立场。

韩国国家安保战略研究院责任研究委员崔熔焕展望称，除非朝鲜对国际局势的判断和围绕半岛的国际秩序出现变化，否则明年给韩朝关系带来新变化的动因不会很多。

部分专家认为，半岛紧张局势将持续至定于2024年11月举行的美国大选。统一研究院研究员郑圣允预测，朝鲜将在今后一段时间继续致力于提升核武能力，半岛安全危机持续发酵，并于2024年中期达到顶峰的可能性较大。

韩国统一研究院在近日发布的《2023年韩半岛局势展望》报告中说，若韩朝“以强对强”的局面持续下去，可能会反复出现军事紧张局势高涨的情况。报告还说，朝鲜冬季演练可能持续至2023年3月，2023年7月至9月还将举行夏季演练，韩美可能在相同时间段实施联演，每逢这些时间点，半岛军事紧张将会高涨。