CEBR：世界经济明年恐走向衰退 中国至少到2036年才可能超越美国

（早报讯）英国智库经济与商业研究中心（CEBR）说，全球经济将在2023年面临衰退，这主要是因为应对通货膨胀的借贷成本上升，导致多个经济体出现萎缩。

彭博社报道，CEBR在最新公布的世界经济排名报告中指出，全球经济规模在2022年首次超过100万亿美元（约135万亿新元），但由于决策者继续面对遏制高通胀的挑战，全球在2023年的经济将停滞不前，并很可能陷入衰退。这是因为各国纷纷调高利率以应对更高的通胀。

研究员预计各国央行行长将在2023年不顾经济成本，坚持升息立场，而把通胀降至更舒适水平的代价，就是未来几年的经济增长前景会更差。

CEBR的调查结果比国际货币基金组织（IMF）的最新预测更为悲观。IMF在10月份警告称，2023年三分之一的全球经济体将会萎缩，全球国内生产总值（GDP）增速低于2%的概率为25%。

即使如此，预计到了2037年，随着发展中经济体赶上发达经济体，全球GDP将增长一倍。经济发展格局转变的同时，到了2037年东亚和太平洋地区占全球产出的比例将超过三分之一，而欧洲比重将降至不到五分之一。

CEBR的基础数据来自IMF的世界经济展望，通过内部模型来预测增长、通胀和汇率。

中国预计至少要到2036年才能超过美国，成为世界最大经济体，比预期晚了六年，主要是受到中国动态清零政策，以及与西方贸易紧张局势升温的影响。

CEBR说：“中国与西方经济战的后果，将比乌克兰战争的后果严重几倍，几乎可以肯定世界经济急剧衰退和通胀回升会发生。这对中国的伤害将会大很多倍。此外，中国想引领世界经济的希望也会被打乱。”