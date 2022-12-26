韩国报告首起食脑变形虫死亡病例

（早报讯）韩国卫生局星期一（12月26日）通报首起因感染“食脑变形虫”而死亡的病例。

据《韩国先锋报》（The Korea Herald）报道，韩国疾病控制和预防机构（KDCA）证实，一名50多岁的男性韩国公民，在泰国停留四个月后于12月10日返回韩国，隔日因身体不适送院，21日不治。

医院在对死者进行三种病原体基因测试后，证实男子体内的基因与国外一名患有阿米巴脑膜脑炎的患者的基因，有高达99.6%的相似度。

这是韩国首起因感染食脑变形虫而死亡的病例。

食脑变形虫是一种单细胞微生物，学名为福氏耐格里阿米巴原虫（Naegleria fowleri），通常生存在温暖的淡水中，如池塘、湖水、河水、温泉等，可通过人的鼻子吸入体内，某些情况下转移到脑部后会破坏脑组织。

KDCA说，患者最初会出现头痛、发烧、恶心和呕吐等症状，后期会出现严重的头痛、发烧、呕吐和脖子僵硬等；潜伏期通常为二至三天，最长为15天。

虽然这种疾病不会发生人际传播，但KDCA要求居民不要在疾病爆发的地区和社区游泳，以及使用清洁的水源。人们也不可能因为饮用受污染的水，而感染食脑变形虫。感染这种微生物的风险不高，但大多数病例是从游泳开始的。

KDCA警告，夏季水温上升是感染这种疾病的高风险时段。

美国疾病控制与预防中心（CDC）曾指出，这种疾病非常罕见，而且染病后发展速度很快，很难及时确诊，死亡率超过97%，但不会发生人际传播。目前没有技术手段可以测量水体中是否含有这种致命微生物。

截至2018年，全球共通报了381起食脑变形虫病例，包括在印度、泰国、美国、中国和日本。