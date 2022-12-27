美国冬季风暴已致近50人死亡 西南航空逾80%航班取消或延误

（早报讯）肆虐美国东部大部分地区的冬季风暴，至今已夺走近50条人命，成为美国近30年来最致命的暴风雪之一。机场情况持续混乱，西南航空公司取消了近3000趟航班。

法新社报道，截至星期一（12月26日），全美与暴风雪相关的死亡人数上升至47起，在通报死亡人数的九个州中，纽约州西部的伊利县占了至少25起。

另据美国之音，强风和大雪使得伊利县城市布法罗（Buffalo）的应急设施瘫痪。纽约州州长霍赫尔说，当地几乎所有的消防车都被困，有关官员说机场星期一仍处于关闭。

霍赫尔说，纽约州西部一些城镇的积雪一夜间增至0.75至1米厚度。白宫发表声明说，总统拜登星期一晚和霍赫尔通过话，并向她保证，联邦政府将全力支持纽约州。

国家气象局说，纽约州的降雪量将继续上升，预计星期一的积雪厚度可能增加约35公分。

与此同时，美国数千趟航班取消或延误，加上机场大排长龙和丢失行李问题，让计划出行的人们烦躁又无奈。

根据航班跟踪网站FlightAware的数据，截至星期一下午上段时间，美国延迟起降的国内和国际航班已超过4500个。

其中，西南航空公司的情况最严重。彭博社说，西南航空超过80%的航班取消或延误，被取消航班占了全美的四分之三。

另外，当地媒体报道，在休斯敦威廉·佩特斯·霍比机场的行李领取处，一些行李已被放置了两天，另有一些乘客找不到他们的行李。

不少机场旅客在社交媒体平台上大吐苦水，并要求航空公司尽快回应他们的投诉。

国家气象局早前预测，美国东部大部分地区星期一将继续被严寒笼罩，但天气会在星期二开始转好。