印度高院：考试作弊像瘟疫一样流行 必须严加处理

（早报讯）印度高等法院说，考试中的作弊行为就像瘟疫一样，会摧毁社会和教育系统，当局必须采取严厉手段处置作弊者。

印度《经济时报》（Economic Times）网站星期二（12月27日）报道，印度首席大法官夏尔马认为，一个国家能否进步，与教育体系的完整性息息相关，那些采取不正当手段获得好成绩并逃脱处罚的考生，是无法为国家建设作出贡献的。

夏尔马（Satish Chandra Sharma）说，作弊者必须受到严厉处罚，不能对他们宽容处理，应该让他们吸取教训。

法院指出，所有与考试利益有关的人，如考生、考官、监考人都须遵守不作弊或不篡改成绩的承诺，因为保持“纯净和严格的纪律”，是对国家持续进步的保障。

各种预防措施皆无效 专家：须针对更深层的问题

近年来，印度校方为防止学生作弊，几乎采取了各种可能的“防堵”措施，一些要求考生头戴纸箱应考、一些则禁止考生穿鞋子和袜子，要求他们必须穿拖鞋应考等。

不过，这些措施依然无法有效解决印度考生作弊成风的问题。

分析认为，由于印度社会贫富差距大，人们往往希望通过高学历摆脱贫困。但升学条件竞争非常激烈，作弊成了众多考生迈向成功大道的捷径，危及了国家整体的教育体制。

印度教育专家曾指出，作弊只是困扰印度教育制度的一个表象，更深层的问题在于学校资金不足和过于拥挤、教学以强调死记硬背为主。