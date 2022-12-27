科索沃紧张局势加剧 塞尔维亚军队进入戒备状态

（早报讯）欧洲巴尔干半岛国家科索沃紧张局势加剧，当地少数群体的塞尔维亚族民众星期二（12月27日）再次设置新的路障。塞尔维亚随后要求军队进入最高战斗戒备状态。

塞尔维亚国防部星期一（26日）发声明说：“为了应对科索沃北部最新发生的冲突事件，相信科索沃正准备攻击在地塞族人并强行拆除路障，总统武契奇已下令塞尔维亚军队和警察进入最高警戒状态。”

科索沃政府则发声明说：“我们敦促各方帮助实现科索沃的安全和行动自由，并防止误导性叙述影响对话进程。”

自本月10日以来，科索沃北部地区局势愈发动荡，当地塞族抗议者于27日上午在北部城市米特罗维察（Mitrovica），以大型卡车为路障，封锁了主要道路。

塞族人要求科索沃当局释放塞族前警察潘蒂奇等条件。潘蒂奇上月与600名塞族警察集体辞职，反对当局颁布的车牌禁令。

科索沃总统奥斯马尼（Vjosa Osmani）已将当地的地方选举，展延至明年4月23日举行。

纷争连绵的科索沃是南联盟塞尔维亚共和国前自治省，于2008年单方面宣布独立，美欧等国已经承认科索沃的独立地位，但塞国的主要盟友如俄罗斯、中国等则表示不会承认其独立地位。

当地的塞族人也拒绝承认科索沃的独立，并认为自己是塞尔维亚的一部分。