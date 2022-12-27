伊朗总统誓言对示威行动毫不留情

（早报讯）面对已持续三个多月的全国示威浪潮，伊朗总统莱希星期二（12月27日）表明，伊朗将对“敌对的”伊斯兰共和国反对者毫不留情。

法新社报道，莱希在首都德黑兰的人群中发表讲话时，指责“伪君子、君主主义者和所有反革命的潮流”。

莱希说：“国家的怀抱向所有人敞开，但我们不会对那些有敌意的人手下留情。”

据伊朗官员公布的数据，目前已有300多人被杀，当中包括安全部队成员，另有数千名抗议者被逮捕。

总部设在挪威奥斯陆的伊朗人权组织则说，抗议者的死亡人数超过450人。

伊朗把这次示威归咎于美国、英国、以色列和伊朗境外库尔德组织等的煽动。

莱希说，西方国家认为通过煽动动乱将使他们实现目标，但这样的想法是错误的，这类行动是错误判断。

今年9月，22岁的库德族女子阿米尼因违反衣着准则被道德警察逮捕，拘留期间陷入昏迷后死亡，引发大规模抗议示威。示威者高喊反政府口号与焚烧头巾，全国各地也有越来越多女性不戴头巾。

随着示威活动愈演愈烈，伊朗于本月早些时候宣布已终止道德警察（Gasht-e-Ershad）的巡逻活动，承诺将着手检讨强制女性戴头巾法令。

但截至目前，伊朗政府未确认道德警察被解散一事，有关头巾法的审查结果也暂不清楚。