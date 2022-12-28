美国最高法院下令暂时保留移民新政

（早报讯）美国最高法院星期二（12月27日）裁定暂时保留美墨边境疫情期间限制移民的政策，以免大批移民涌入美国境内。

综合外电报道，最高法院最终以五票对四票，批准共和党州政府官员的请求，暂时保留所谓的第42卷移民新政。这意味着数以千计在墨西哥边境等待入境美国的移民，将暂时继续滞留在那里。

美国20个州政府在《美国法典》第42卷（Title 42）移民新政废除前，联署向最高法院提交请愿书，首席大法官罗伯茨于上星期一（12月19日）裁定紧急暂缓取消第42卷移民新政。这项移民政策原定于上星期三（21日）失效。

各州政府指出，废除这项移民政策或将导致移民数量骤增，令当局难以应付。

最高法院还说，将在2023年2月，就这项移民政策听取各方的辩论。预计将在2023年6月作出裁决。

白宫发言人说，将遵守最高法院的裁决，但将继续为最终解除这项移民政策做准备。“我们正在推进我们的准备工作，以便在第42卷移民新政最终解除时以安全、有序和人性化的方式管理边境，并将继续扩大移民可采纳的合法途径。”

第42卷移民新政是特朗普政府于2020年冠病疫情开始时制定的政策，旨在根据公共卫生措施驱逐移民，并允许移民局将寻求庇护者送回墨西哥和其他国家。