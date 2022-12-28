韩国：尽管朝鲜有核武 韩国仍会作出反击

（早报讯）韩国总统尹锡悦表明，尽管朝鲜有核武器，但在朝鲜无人机入侵韩国领空后，韩国将毫不犹豫地对任何挑衅行动作出反击。

路透社星期三（12月28日）报道，尹锡悦说：“我们必须对朝鲜的任何挑衅作出反击和惩罚，这是威慑挑衅的最有力手段……我们绝不能因为朝鲜拥有核武器而感到恐惧或犹豫。”

同日，韩国国防部长李钟燮就军方未能击落朝鲜五架飞越韩国领空无人机一事道歉。

针对朝鲜无人机飞越首尔上空的情况，李钟燮说：“可以确信的是无人机未飞到龙山地区，这可分阶段通过监控设备进行确认，军方将对朝鲜无人机照片进行研讨，并将结果提交国会。”

尹锡悦星期二（27日）曾公开指责上届政府从2017年起，对无人机的应对努力和战力建设不到位，甚至没有进行任何训练。

韩国军方随后向民众道歉，承诺将强化无人机战斗力。

韩国军方解释说，以韩国的探测和打击能力，能够应对对国家造成实际威胁的攻击型无人机，但小型侦察无人机由于体积较小，是韩军探测和攻击上的短板。

就在韩国各方反省道歉之际，韩军星期二在江华岛又发现了“无人机”，随后出动20架军机，并向当地居民发送了预警短信，以及进行了两次广播，但后来却发现是鸟群。

一天后，同样的乌龙事件再次上演，韩军星期三称在仁川和京畿道北部地区掌握到飞行物体，并出动空军兵力，之后却发现是气球。

韩国国防部宣布，从2023年起到2027年投入5600亿韩元（约5亿9531万新元），以提高对无人机的防御能力，包括开发机载激光武器和信号干扰器。