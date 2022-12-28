乌克兰军方：俄军加强对赫尔松的攻击

（早报讯）乌克兰军方说，俄罗斯军队星期三（12月28日）加强了对南部重镇赫尔松的攻击，并持续沿着乌东地区的前线施压。

路透社的报道引述乌克兰军方称，截至28日前24小时内，俄军朝赫尔松的民用基建共发射了33枚导弹。俄方则否认了这一指控。

据悉，俄乌两军目前持续在东部顿涅茨克的巴赫穆特市（Bakhmut）发生激烈战斗。乌军也正在试图突破俄军位于卢甘斯克的斯瓦托市（Svatove）和克雷米纳市（Kreminna）的防御前线。

英国国防部说，由于克雷米纳地区对俄罗斯来说具有重要的物流保障作用，但在乌军近期进一步向西推进后，当地已变得相对脆弱，因此俄军有可能加强了对前线的防御。

同日，乌克兰全境再次拉响空袭警报。当地媒体报道称，警报可能是在驻白罗斯的俄罗斯喷气式飞机起飞后宣布的；当局尚未证实这一说法。

俄乌战争已进入第11个月，但两国立场依旧强硬。

《纽约时报》报道称，“这些强硬的立场表明，任何真正的和平进程仍然遥遥无期，至少在双方都认为将在军事上获得更多收获时（和谈将难以取得进展）。”

乌克兰当局日前表明，希望在联合国秘书长古特雷斯担任调解人的情况下，于两个月内在联合国举行一次“和平峰会”。但俄罗斯首先需要在国际法庭面对战争罪的起诉。

克里姆林宫则说，乌克兰的和平建议必须考虑到四个地区已加入俄罗斯的“新现实”。