图以无人机偷运违禁品入监狱 马国三男子被捕

（早报讯）马来西亚吉兰丹州三名男子企图使用无人机将违禁品送入当地马樟监狱，不过警方及时发现并循线在监狱附近逮捕所有涉案者。这是马国警方首次发现这类犯罪伎俩。

吉兰丹州总警长莫哈末查基星期四（12月29日）发文告透露，马樟警区12月12日凌晨1时零5分接获通报，指一架来历不明的无人机飞入马樟监狱围墙范围内，相信是要将违禁物品送入监狱某个地点。

莫哈末查基说：“警方马上追踪及发现附近地区有人操控无人机，警方锁定位置后就马上行动，并在马樟甘榜邦加默勒烈的昆英达路发现一辆可疑休旅车和三名男子。”

他透露，三名男子发现警方后立即上车逃逸，不过警方最终在甘榜武吉柏拉截停这辆车子。三名男子的年龄介于33至39岁。

他说，警方接着在车上搜获一台RC123型号的无人机、41包压缩烟草、20个球型爆竹、13包烟叶、五台手机、两个充电器、一把巴冷刀、镰刀、电子秤、两卷铁丝、保鲜膜和三卷黄色尼龙绳。

三名涉案者12月19日在马樟推事庭面控。他们被控触犯1995年监狱法令、刑事法典及2016年民航条例。三人皆认罪。其中一名涉案者隔天也在哥打峇鲁地庭，被控触犯1958年腐蚀性、爆炸性物质和攻击型武器法令，他已经认罪。

莫哈末查基指出，嫌犯的每项控状都被判监禁五年及打鞭，刑期同期执行。他也提醒民众，未经民航局许可使用无人机是违法行为。