韩媒：朝鲜开始从中国大量进口大米

（早报讯）韩联社报道，朝鲜开始从中国大量进口大米，以缓解冠病疫情和自然灾害导致的粮食紧张。

韩联社星期四（12月29日）引述多名在华消息人士说，朝鲜近期同两三家中国贸易公司签署大米采购协议，并从上星期开始通过辽宁大连北良港进口大米。朝鲜已确定引进约50万吨大米，明年6月以前逐月分批运粮入境。

消息人士还说，近期每天都有三到五艘朝鲜货船驶入北良港运送大米，较之前大有增加。另一名消息人士指出，经确认，朝鲜近期开始从北良港进口大米，整个过程预计耗时数月。

据中国船舶动态查询服务网站“船讯网”消息，29日上午，朝鲜货船“海星1”号和“未来99”号疑在北良港内装运大米，“牡丹峰5”号和“高山镇”号在外港待命。消息人士说，若按朝鲜制定的计划，月均进口量将达7万吨。朝鲜倾向于进口相对便宜的越南米和柬埔寨米，同时用中国东北大米弥补欠缺的部分。

受冠病疫情暴发、春旱夏涝、朝中陆路贸易停摆等因素影响，朝鲜出现化肥短缺现象，因而面临严重的粮食危机。韩国农村振兴厅14日曾推测，朝鲜今年粮食产量为451万吨，同比减少18万吨，明年可能会加大粮食进口。

韩国政府人士说，由于朝鲜今年粮食严重短缺，即便维持往年水平（80多万吨）的谷物进口量，也难以满足需求。咸镜北道地区已出现大量居民饿死的情况。