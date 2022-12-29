周四美市盘前上升 重点谈分析师如何看科技巨头苹果

星期四（12月29日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期四（12月29日），在股市倒数第二个交易日上升。但是升幅与之前投资者期待的“圣诞老人涨势”（Santa Rally）真的是不能相提并论。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升18.60点或0.49％，报3801.80点；纳斯达克100指数期货起89.40点或0.84％，报10768.70点；道琼斯指数期货则起87.60点，报32963.30点。

●华尔街股市主要股指隔夜（星期三）收低。在面对喜忧参半的经济数据、中国不断上升的冠病病例，再加上进入2023年可能出现的地缘政治紧张局势，纳斯达克指数更是触及2022年收盘最低点。

●标准与普尔500指数隔夜下跌46.03点，闭市报3783.22点。重量级的道琼斯指数则跌365.85点，闭市报32875.71点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.32％或143.17点，以10679.34点收市。

●美国股市隔夜的交易非常淡静，交易所的总成交量是85亿9000万股，比过去20天的113亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

●美国食品药品监督管理局接受了生物制药公司Kala Pharmaceuticals治疗与持续性角膜缺损相关的新药申请，带动Kala Pharmaceuticals的股价在今晚盘前交易中飙升32.45％，截稿时报16.53美元。

●西南航空（Southwest Airlines）因取消数千个航班而受到美国政府的抨击，导致该股股价隔夜下跌5.2％。今晚盘前该股出现回弹，起0.50美元，截稿时报32.69美元。

●在前个交易日触及两年多以来的最低水平之后，特斯拉（Tesla）股价隔夜在大幅波动的交易中上涨3.3％。今晚特斯拉股价继续收复失地，截稿时报118.12美元，起5.41美元。

●星期四下文我们来看看分析师如何看科技巨头苹果（Apple）股票。今晚盘前该股起0.97美元，截稿时报127.01美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、英伟达（Nvidia）和西方石油（Occidental Petroleum Corp）。截稿时，除了西方石油股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

Trendforce认为苹果在2022年的iPhone 14出货量仅有7810万部。（路透社）

苹果（Apple）

（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

美国华尔街市场分析师对科技巨头苹果手中的王牌iPhone估值继续下降，导致苹果股价隔夜收盘时下跌将近4％，触及该股的52周低点新低，市场对苹果的旗舰iPhone 14系列也开始不敢有太大的期待了。

股市分析公司Trendforce刚刚就因为富士康位于中国郑州的主要iPhone 14生产工厂持续出现劳动力短缺，而宣布将2022年iPhone 14的出货量预测下调至7810万部。

TrendForce还将2023年第一季度的iPhone出货量预估数字从原本的5200万部，下调至4700万部，可见他们认为iPhone 14的生产工厂劳动力短缺问题会一直持续至少到2023年第一季度。

除了TrendForce之外，还有其他几家股市分析公司也下调了对苹果的估值，包括股市分析公司Needham。

Needham最近将苹果明年第一季度营业额预估数字下调4％，盈利预测下调8％。现在Needham预计苹果2023全年营业额仅增长2％，全年盈利则预计将只增长4％。

Needham分析团队说：“我们下调了苹果2023财年第一季度和2023财年的预测，主要是因为全球宏观，导致中国对iPhone需求疲软（根据过去的数字，中国市场占苹果营收的约20％）。”

但是在这些较为悲观预测一个接一个出炉之际，研究分析公司Wedbush最近却将苹果评为它2023年的股票投资首选，并指出苹果的供应链有可能在明年重回正轨，同时也能够满足市场对iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的需求。

而在Tipranks的27分析师当中，有23名分析师还是给予苹果股“买进”的评级，四名给予“持守”，一年期限平均目标价是179.10美元。以隔夜的126.04美元闭市价计算，分析师认为该股平均还有42.10％的向上潜能。