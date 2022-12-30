巴西球王比利与世长辞享年82岁

（早报讯）曾带领巴西足球队三次赢得世界杯的球王比利星期四（12月29日）与世长辞，享年82岁。

综合路透社和法新社报道，比利是在当地时间星期四下午3时27分在巴西圣保罗爱因斯坦医院（Albert Einstein Hospital）逝世。院方公布比利的死因为结肠癌导致多个器官衰竭，并说他的结肠癌与先前的健康状况有关。比利的社交平台Instagram账号也证实他的死讯。

灵柩将在星期一（2023年1月2日）停放在巴西球队桑托斯（Santos）的体育场，隔天将转移到普世纪念公墓（Ecumenical Memorial Necropolis cemetery）下葬，届时将举行私人葬礼。比利自年轻期间便效力于桑托斯球队，大部分足球生涯也在桑托斯渡过。

法国球星姆巴佩（右）也在自己的推特账号悼念巴西球王比利与世长辞。（法新社档案照）

体育界、政治界和流行文化界人士纷纷发文，悼念这位传奇人物。法国球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在推特上写道：“球王与世长辞，但他遗留下来的事迹将永不被遗忘。安息吧，球王。”

葡萄牙球星罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）则说，比利是数百万人的灵感来源。巴西球星内马尔（Neymar）认为，比利将足球转化为一种艺术。不久前带领阿根廷队夺得第三座大力神杯的球星梅西（Messi）也发文悼念这位球王。

不久前带领阿根廷队夺得第三座大力神杯的球星梅西（Messi）也发文悼念球王比利。（法新社）

曾与比利并肩作战，两次携手赢得世界杯的前队友扎加洛（Mario Lobo Zagallo）更在Instagram写道，比利凭着他的球技，数次让世界停下脚步。

现任巴西总统博索纳罗在声明中赞扬比利是一位伟大的公民和爱国者，无论他走到哪里，都会提升巴西的名声。他也宣布全国为球王哀悼三天。

将在星期天（1月1日）就任总统的卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva），以及国际足联前主席布拉特尔（Sepp Blatter）和现任主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）也发推文悼念比利。

比利是足球世界最具影响力的人物之一，也普遍被认为是历史上最杰出的足球员。他曾踢过四届世界杯，其中三届（1958、1962和1970年）带领巴西队夺冠，是历史上唯一一个三度夺冠的球员。

比利一共为巴西队出战过92场比赛，并横扫77球入账。他一直是巴西队的历史最佳射脚，直到本届世界杯才被内马尔追平纪录。