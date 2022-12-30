美国CDC考虑从国际航班废水采样 追踪新变种病毒

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）告诉路透社，随着中国冠病感染个案激增，中心正考虑从国际航班收集废水进行采样，以追踪任何新出现的变种病毒。

路透社星期四（12月29日）报道，疾病控制与预防中心发言人诺德伦（Kristen Nordlund）在电邮中说，飞机废水分析是中心正考虑的多个有助于减低新变种病毒传入美国速度的选项之一。

诺德伦说：“之前的冠病废水监测已被证明是宝贵工具，飞机废水监测也可能列入考量范围。”

法国研究人员曾在7月通报，飞机废水测试显示，在乘搭国际航班前进行冠病测试，并不能避免新变种病毒传播到各国。他们在2021年12月从埃塞俄比亚飞往法国的两架商用飞机的废水发现奥密克戎冠病变种病毒，而乘客在登机前被要求接受冠病检测。

美国研究人员7月也通报，在加利福尼亚州圣地亚哥的社区废水样本中检测到阿尔法、德尔塔、依普西隆、奥密克戎四种变种病毒，而且这些变种病毒通过病患拭子检测发现前，就已经在废水样本中出现，长达14天。

传染病专家认为，与美国和其他地区这个星期针对来自中国的旅客宣布的新限制措施相比，采集国际航班废水在追踪病毒并减缓新变种病毒传入美国的速度方面，效果会更好。

美国明尼苏达大学传染病专家奥斯特霍尔姆（Michael Osterholm）说，强制检测等限制措施到目前为止未能显着抑制冠病病毒的传播。他认为，关闭边境或在边境进行检测没有多大的效用，变种病毒传播速度有可能被拖慢了几天。

这个星期，美国扩大在机场的自愿基因组测序计划。随着西雅图和洛杉矶两座城市加入这项计划，参与收集阳性测试结果信息的美国机场总数增至七座。专家认为，这可能无法提供有意义的样本容量。

基因组学专家、美国斯克里普斯研究转化研究所所长托波尔（Eric Topol）建议，由于中国方面缺乏数据透明度，更好的方法是检测航空公司班机废水，这样就能更清楚地了解病毒变异情况。

托波尔说，从来自中国的飞机上收集废水将是一个非常好的策略，并认为美国升级监控策略很重要，因为中国非常不愿意分享他们的基因组数据。