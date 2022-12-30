马国旅行社协会吁政府暂禁中国游客入境

（早报讯）马来西亚旅行社协会呼吁政府暂时禁止中国游客入境马国，直到中国的每日冠病确诊病例减少为止。

据马国《东方日报》星期五（12月30日）报道，协会主席莫哈末卡立哈伦认为，中国的确诊病例飙升，增加了变种病毒出现的可能性，引起马来西亚人，尤其是旅游业者的担忧。

莫哈末卡立哈伦说：“众所周知，在中国政府决定取消严格规定后，中国各地的医院都面临确诊病例激增的状况。旅游业者在冠病疫情爆发后面对的创伤尚未解决，实际上，许多旅行社和酒店都因为疫情而倒闭，因为他们在过去的两年中面对数十亿令吉的损失。”

莫哈末卡立哈伦希望不会再发生疫情影响旅游业的状况，尤其旅游业还在复苏中，并说目前许多国家都暂时收紧了中国游客或商人的入境政策，以遏止疫情卷土重来。他建议旅游业者将目标转移到中东和欧洲游客，而非中国游客。

马国卫生部将宣布，中国旅客入境时得遵守新的防疫管制措施，包括出示冠病检测阴性证明。马国副卫生部长鲁卡尼斯曼星期四（29日）告诉《星洲日报》：“卫生部长扎丽哈稍后将发文告宣布……（中国游客）出发前检测将是（入境）条件之一。”

不过，马来西亚卫生总监诺希山认为，新的冠病变种病毒可以跨越边界迅速传播，并出现在任何地方，因此只专注检测及隔离中国旅客不仅没有效，也不合理。