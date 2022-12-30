乌兹别克咳嗽糖浆事件 涉案印度制造商被令停产

（早报讯）涉及乌兹别克斯坦孩童服用咳嗽糖浆后死亡案件的印度制造商星期五（12月30日）公布，他们在药品监管机构展开检查后，停止生产所有药品。

据路透社报道，印度卫生部星期四（29日）公布，印度药品监管机机构和地方单位视察了马里昂生物科技公司（Marion Biotech）在德里附近的一家工厂。乌兹别克已就此事向公司的一个当地代表采取法律行动。

印度媒体星期五报道，印度相关单位发现制造过程存在违规情况后，下令完全停止在这家工厂生产的所有药品。

公司的法律事务负责人告诉印度媒体：“我们正在等待报告，工厂已被视察。我们已经停止所有药品的生产工作。”

乌兹别克斯坦卫生部早前公布，至少有18名儿童在撒马尔罕服用马里昂生物科技的Dok-1 Max糖浆后死亡。当地媒体星期四报道，有多一名1岁儿童也在服用涉事公司的产品后死亡。

乌兹别克卫生部指这款糖浆含有毒物质乙二醇（ethylene glycol），这些孩童服用的乙二醇含量高于适合儿童的标准，并说父母可能将糖浆误当感冒药使用，或是因听从药剂师的建议而导致孩童服用过多乙二醇。

在这之前，非洲国家冈比亚发生与止咳糖浆和感冒糖浆有关的死亡案件，涉及另一家印度公司，造成至少70名儿童死亡。印度政府和涉事公司都否认有任何不法行为。